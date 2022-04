Wypadek w Radomiu. Rozpędzone audi uderzyło w słup oświetleniowy

W Radomiu w wypadku ranny został kierowca

Do wypadku doszło w poniedziałek, 19 kwietnia, około godziny 23.00 na ulicy Narutowicza w Radomiu. Jak poinformował nas starszy sierżant Kamil Warda, z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, wszystko wskazuje na to, ze kierowca audi nie zachował należytej ostrożności podczas jazdy i nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Audi uderzyło w słup. Zarówno 25 – letni kierowca audi, jak i jego 23 letni pasażer, nie mogli wydostać się z zakleszczonego wraku, potrzebna była pomoc strażaków. Strażacy przecięli elementy samochodu i wydobyli obu mężczyzn. Ranny został 25 – letni kierowca audi, został przewieziony do szpitala.

66