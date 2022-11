Wypadek w Radomiu. Samochód potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Kierowca pijany

Wypadek na przejściu dla pieszych w Radomiu

W środę 16 listopada doszło do wypadku drogowego na na osiedlu Południe w Radomiu. Piesza została potrącona na przejściu.

Do wypadku doszło na ulicy Sycyńskiej na oznakowanym przejściu dla pieszych. Tam 63-letni mieszkaniec Radomia, kierujący samochodem osobowym marki renault, najechał na 68 – letnia kobietę, która usiłowała przejść przez jezdnię. Poszkodowaną kobietę do szpitala zabrała karetka. Policjanci na miejscu zbadali trzeźwość kierowcy, mężczyzna miał 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcę czeka postępowanie przed sądem.