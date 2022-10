Wystawa "Między snem a nieskończonością, czyli 33 wizje obłąkanego..." w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Zobacz zdjęcia

Wystawa "Między snem a nieskończonością, czyli 33 wizje obłąkanego..." w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu

- Wystawa "Między snem, a nieskończonością, czyli 33 wizje obłąkanego..." to swoisty zapis relacji nawiązujących do wizji sennych, własnych doświadczeń, siły, marzeń, miłości, ukrytych pragnień, piękna i symboli - tego, co możemy nazwać nieskończonością - mówili autorzy obrazów podczas wernisażu. - Postanowiliśmy razem stworzyć prace, które pokazują przenikanie się dwóch światów, między snem a jawą, na jawie i we śnie. Prace, które mogą być bodźcem do tego, by zajrzeć w głąb duszy. Bawiliśmy się kolorami, odkrywaliśmy czym jest nieskończoność, to nasze emocje, uczucia i wizje.

Ta niezwykle mocna feeria barw robi wrażenie na oglądającym.

- Nie ma kogoś takiego jak Marlena, ani Marek jako żywe istoty - napisali artyści w katalogu. - To tylko identyfikatory form tej przestrzeni, jak plakietki na mundurach. Dwoje takich orienautów, poławiaczy barwnych fenomenów spotkało się i postanowiło wspólnie wykonać taniec radości, którego śladem są te wszystkie obrazy. A wystawa? To nasze święto radości w tym jedynym dostępnym teraz śnie nieskończoności.