Z lotniska w Radomiu będą latały samoloty do co najmniej 15 lotnisk w Europie i Afryce. To jeszcze nie koniec siatki połączeń Janusz Petz

Z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że najczęściej w Radomiu będziemy oglądali samoloty Boeing 737-800. Na kolejnych slajdach zobacz dokąd będą latały samoloty z Radomia. Jacek Bonczak/ PLL LOT Zobacz galerię (12 zdjęć)

Z lotniska w Radomiu będą latały samoloty do co najmniej 15 lotnisk w Europie i Afryce, ale to jeszcze nie koniec siatki połączeń – trwają rozmowy zarówno z przewoźnikami jak i biurami podróży, a niektóre z nich już zapowiadają nowe propozycje.