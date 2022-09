Za nami oficjalne otwarcie nowego boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Radomiu. Obiekt kosztował ponad 800 tysięcy złotych. Zobacz zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego ma nowe boisko sportowe. Za nami oficjalne otwarcie obiektu

Przy Zespole Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" uroczyście otwarto nowe wielofunkcyjne boisko. Ma ono wymiary 44 na 24 metry. Jest oświetlone i przystosowane do gry między innymi w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. W ramach inwestycji powstał też chodnik łączący budynek szkoły z boiskiem.

- To bardzo ważny dzień dla szkolnej społeczności, który jest potwierdzeniem energii i determinacji we wprowadzaniu pozytywnych zmian przez panią dyrektor. Jestem przekonany, że to boisko, które, będzie dobrze służyło młodzieży. Na tym jednak nie koniec inwestycji w tym miejscu. W przyszłym roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego, powstanie tu także boisko piłkarskie. Tu należą się wam wielkie podziękowania, że potrafiliście wykorzystać ten instrument, by zmieniać swoją szkołę - mówił prezydent Radosław Witkowski podczas uroczystego otwarcia.