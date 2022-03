Zaczynają się Kaziki 2022 - święto patrona Radomia. Resursa Obywatelska zaprasza na wystawę i promocję albumu

Zigmuntas Brazauskas urodził się w 1956 roku. w Kretyndze na Litwie. Studiował w Kowieńskiej Technicznej Szkole Sztuk Stosowanych (Artystyczna Obróbka Drewna) w latach 1972 - 1976 oraz w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Kowieńskim (Wnętrza Przemysłowe) w latach 1980 - 1986. Po skończeniu studiów przez 10 lat zajmował się zawodowo projektowaniem architektonicznym.

Od 1998 roku do chwili obecnej pracuje jako wykładowca na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Kownie, gdzie prowadzi zajęcia z kompozycji i ergonomii.

Od 2005 r. jest członkiem Związku Architektów Litwy, a od 2020 r. Związku Artystów Litewskich. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

O godzinie 18, po otwarciu wystawy, odbędzie się promocję albumu ksiedza Michała Krawczyka oraz Wojciecha Stana "Skarby sztuki sakralnej Diecezji Radomskiej".

A oto czytamy we "Wstępie" do publikacji autorstwa księdza Michała Krawczyka.

"..album Skarby sztuki sakralnej Diecezji Radomskiej jest pierwszą publikacją ukazującą najpiękniejsze i najcenniejsze zabytki sztuki sakralnej z terenu obecnej diecezji radomskiej. Już pierwsze słowo w tytule wskazuje, co przyświecało autorom albumu – wybór rzeczy niezwykłych, pięknych, które zachwycają kunsztem wykonania i zawierają w sobie nie tylko rozumienie skarbu w wymiarze doczesnym, ale są także skarbem wiary. Wybranych zostało kilkadziesiąt obiektów z różnych okresów historycznych. W albumie można zatem znaleźć zabytki architektury, w tym Pomniki Historii. Odszukamy także cenne rzeźby, ołtarze, chrzcielnice, ambony, prospekty organowe, stalle i epitafia. Będziemy podziwiać malarstwo różnych epok, w tym piękne Hodegetrie Krakowskie czy wizerunki Świętej Rodziny i wielu świętych Kościoła. Niemalże dotkniemy wyjątkowych monstrancji, kielichów czy relikwiarzy, by na końcu z nostalgią popatrzeć na wspaniałe przykłady zachowanych szat liturgicznych z minionych wieków. Autorzy mają świadomość, że nie są to wszystkie cenne obiekty. Dokonując trudnego wyboru była brana pod uwagę wartość historyczna i artystyczna zabytków, autorstwo, stan zachowania oraz wydobywanie z niepamięci obiektów mało znanych mieszkańcom diecezji i pasjonatom historii. W publikacji umieszczono tylko te zabytki, które obecnie znajdują się na terenie diecezji radomskiej..."

Podczas promocji będzie możliwość nabycia albumu w promocyjnej cenie.

Wstęp wolny.