Zakończono rekrutację do radomskich szkół podstawowych. Kiedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca?

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły obwodowej byli przyjmowani z urzędu, natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczyły dzieci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową.

W nowym roku szkolnym do I klas szkół podstawowych będzie uczęszczało łącznie 1793 dzieci. Z tego grona do szkół spoza obwodu zostało zakwalifikowanych 429 uczniów. Ich rodzice mają teraz czas do 21 kwietnia, do godziny 15.00, by potwierdzić wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 czerwca. Tego dnia w systemie rekrutacyjnym, oswiatawradomiu.pl, zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w radomskich szkołach podstawowych.

Przypomnijmy, niedawno zakończyła się również rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Radomiu. W tym przypadku zakwalifikowanych zostało blisko 2000 dzieci, a rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 9 maja. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj - Blisko 2000 dzieci zostało zakwalifikowanych do radomskich przedszkoli. Pozostały jeszcze 442 wolne miejsca