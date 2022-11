Zakończył się pierwszy etap budowy miniosiedla na radomskim Michałowie. Powstały nowe bloki. Zobaczcie zdjęcia

Na Michałowie powstaje miniosiedle spółdzielni "Łucznik", rusza kolejna inwestycja

Tymczasem spółdzielnia rozpoczyna właśnie budowę nowego osiedla składającego się z 6 bloków w samym centrum Radomia – pomiędzy ulicami Czachowskiego oraz trasą NS. To teren, który niegdyś należał do firmy Imperson. Podpisano już umowę z wykonawcą – będzie to również spółka Łucz – Bud.