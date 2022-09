Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na ulicy 11 Listopada w Radomiu. To kolejna inwestycja dla cyklistów. Zobaczcie zdjęcia

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na ulicy 11 Listopada w Radomiu

Właśnie została oddana do użytku droga dla rowerów wzdłuż ul. 11 Listopada. - Jest to opóźniona o 5 lat realizacja projektu Bractwa Rowerowego z budżetu obywatelskiego 2017. Powodem tak długiego oczekiwania były problemy własnościowe. Okazuje się, że dwie działki będące funkcjonalnie pasem drogowym nie należą do miasta. Niestety przez ten okres miasto nie było w stanie ich wykupić, pomimo że chodzi o niewielki obszar o powierzchni około 140 metrów kwadratowych każdy – informuje Sebastian Pawłowski z Bractwa Rowerowego.

W efekcie w jednym miejscu Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zlikwidował chodnik z płyt zastępując go asfaltowym. W drugim przypadku po prostu jest przerwa. Droga dla rowerów urywa się tam na długości 70 metrów. - Mimo, że jako pomysłodawcy projektu mieliśmy możliwość złożenia uwag do projektu to nie wysłuchano naszych postulatów dotyczących możliwości wykonania przejazdu dla rowerów przy przejściu na skrzyżowaniu z ulicą Sportową przez co rowerzyści jadący od tej ulicy nie mają możliwości wjazdu na trasę – dodaje Sebastian Pawłowski.