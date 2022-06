Żar leje się z nieba. W Radomiu więcej wyjazdów karetek. Ratownicy apelują: uważajcie na siebie, unikajcie słońca, pamiętajcie o wodzie

W Radomiu więcej wyjazdów karetek. Ratownicy apelują: uważajcie na siebie, unikajcie słońca, pamiętajcie o wodzie

Od kilku dni mamy w Radomiu i regionie wręcz tropikalne upały. Jest piekielnie gorąco, świeci ostre słońce. W mieście gorąco potęgują jeszcze rozgrzane budynki i asfalt. Większość z nas taką pogodę znosi bardzo źle. W najtrudniejszej sytuacji są osoby starsze, przewlekle chore i dzieci. Dla nich tak wysokie temperatury są szczególnym zagrożeniem.

Niestety, widać to już w statystykach radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wyjazdów do osób, którym zaszkodził upał jest coraz więcej, co najmniej kilkanaście dziennie.