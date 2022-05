Zderzenie skutera i samochodu ciężarowego w Radomiu. Ranny kierowca jednośladu z obrażeniami w szpitalu

Wypadek na ulicy Wolanowskiej, skuterem wpadł pod Tira

Jak informuje Kamil Warda z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu kierujący skuterem 34-letni mężczyzna, jadąc od Wolanowa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Kiedy zatrzymał się samochód, który jechał przed nim musiał gwałtownie zahamować, aby uniknąć zderzenia. Niestety skuter przewrócił się i znalazł na przeciwnym pasie, gdzie doszło do zderzenia z samochodem ciężarowym. Mężczyzna miał bardzo dużo szczęścia, z ogólnymi potłuczeniami został odwieziony do szpitala.