Zespół Jagoda i Brylant nagrał nową piosenkę. Agnieszka Bochniewska na jachcie w letniej odsłonie. Kiedy premiera? Zobacz zwiastun wideo

To najnowsza piosenka popularnego rodzinnego duetu, specjalizującego się w disco polo . Uwagę przykuwają z pewnością piękne pejzaże, wakacyjna sceneria i sama wokalistka na jachcie. Zespół Jagoda i Brylant udostępnił zwiastun teledysku na swoim profilu na Facebooku. Po raz pierwszy w całości fani będą mogli obejrzeć klip w czwartek 28 lipca na kanale You Tube. Poniżej prezentujemy jego fragment.

Duet Jagoda i Brylant z Radomia tworzy rodzeństwo - Agnieszka Bochniewska oraz Przemysław Mortka a także gitarzysta Dominik Kot pochodzący spod Iłży w powiecie radomskim. To popularni w regionie i nie tylko wykonawcy disco polo. Jagoda jest także laureatką popularnego programu muzycznego Disco Star, który promuje początkujących muzyków tego gatunku. Do ich najbardziej znanych i popularnych piosenek należą "Przyjdź do mnie dziś", "Zatańcz ze mną", "Oszalejesz".