Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu ma nowoczesną salę informatyczną. Było uroczyste otwarcie. Zobacz zdjęcia

Zespół Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu ma nową salę informatyczną. Było uroczyste otwarcie

Uroczystość podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich odbyła się w sali widowiskowej Zespołu Szkół Muzycznych. Podczas wydarzenia z przemówieniami wystąpili przedstawiciele szkoły, miasta, a także spółki Enea Nowa Energia.

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od spółki Enea Nowa Energia, udało się doprowadzić do gruntownej modernizacji sali, bez której nowoczesna szkoła nie może istnieć. Za kwotę 65 tysięcy złotych powstała pracownia internetowa

– mówił Jerzy Ciecieląg, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.

Co udało się zrobić w ramach wsparcia? Sala wyposażona została w 16 całkowicie nowych komputerów wraz z monitorami i innym potrzebnym do nauki wyposażeniem. Obejmuje to też profesjonalne oprogramowanie i serwer zarządzający pracą wszystkich urządzeń. Ponadto, w ramach programu Laboratoria Przyszłości w pracowni znalazła się także drukarka 3D oraz dwadzieścia robotów FOTON, które pomogą uczniom w nauce oprogramowania.