"Zielony Mikołaj" w Radomiu. Kibice Radomiaka przygotowali górę prezentów dla dzieci w szpitalach i podopiecznych stowarzyszeń Mateusz Kaluga

Mikołaj ubiera się... na zielono! Co roku członkowie Stowarzyszenia Tylko Radomiak zbierają zabawki i słodycze, by w mikołajki odwiedzić najmłodszych w szpitalach, ale nie tylko. We wtorek znowu nie zawiedli, rozdając upominki i pozytywną energię.