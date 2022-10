Złota Setka 2022. Oto ranking największych firm z Radomia. Mimo trudnych czasów większość gigantów radziło sobie całkiem dobrze

Złota Setka 2021. Oto ranking największych firm z Radomia.

Już po raz 15. "Echo Dnia" zaprezentowało listę 100 naszych największych firm regionu radomskiego. W tym gronie jest też duża grupa firm z Radomia. Złota Setka 2022 to kompendium wiedzy o tym, co dzieje się w gospodarce w regionie radomskim. Zestawienie jest jak najbardziej obiektywne, ponieważ nie opiera się na szacunkach, ocenach czy prognozach, ale na faktach – twardych danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym za rok 2020 oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Mimo trudnych czasów są firmy, które mocno zwiększyły przychody, ale są też takie, którym pandemia a potem inflacja i wzrost kosztów produkcji mocno dał się we znaki.

