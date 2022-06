Zmiana komunikacji w centrum Radomia i czasowe zamknięcie odcinka ulicy Kelles-Krauza. Zobacz szczegóły

Czasowe zamknięcie odcinka ulicy Kelles-Krauza w Radomiu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że odcinek ulicy Kelles-Krauza przebiegający przez plac Jagielloński oraz wzdłuż teatru, będzie nieprzejezdny z powodu konieczności zlokalizowania na nim infrastruktury towarzyszącej koncertowi: konstrukcji nośnej pod telebim i toalet, a także punktów gastronomicznych oraz punktu zbiórki służb w przypadku wystąpienia zagrożenia. Jest to związane z koncertem organizowanym na placu Jagiellońskim (przy teatrze) w ramach imprezy pod nazwą FreeRadom Festiwal.

Zalecane objazdy w kierunku wschodnim będą przebiegały ulicami Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego i Kelles-Krauza, natomiast w kierunku zachodnim ulicami Kelles-Krauza, Staszica, Kilińskiego i Focha - do jezdni placu Jagiellońskiego.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca imprezy oraz o stosowanie się do zmienionego oznakowania dróg bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez organizatorów - dodaje MZDiK w swoim komunikacie.