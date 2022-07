Zmiany dla pacjentów poradni Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Rejestracja przeniesiona w inne miejsce. To przez remont

Uwaga pacjenci. Rejestracja poradni szpitala na Józefowie w innym miejscu

Do tej pory rejestracja do poradni specjalistycznych na Józefowie działała w holu, przy głównym wejściu do budynku głównego. pacjenci drukowali bilet z numerem i czekali na wezwanie do jednego z okienek. Teraz trzeba przejść do pomieszczenia po bufecie, to też na parterze budynku, za windami. Biletomaty nie działają.

-Pacjentów chcących zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty w Zespole Poradni Specjalistycznych, prosimy o utworzenie dwóch kolejek do rejestracji, w jednej powinni czekać pacjenci uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, w drugiej ci, którzy takich uprawnień nie mają

- informuje Karolina Gajewska, rzecznik prasowy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Zmiany będą obowiązywały do odwołania. Mają związek z kolejnym etapem prac remontowych w ramach projektu "Poprawą efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu". Pacjenci chcący umówić się na wizytę mogą telefonować pod numer 48 361 36 00.