Zmiany na ginekologii szpitala na Józefowie w Radomiu. Liczba porodów się podwoiła, coraz więcej się operuje. Będą nowe usługi

Zmiany na ginekologii szpitala na Józefowie, nowi lekarze i usługi, więcej pacjentek

Po koniec ubiegłego roku Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu poinformował, że oferuje rodzącym kobietom znieczulenie zewnątrzoponowe. To standard w polskich lecznicach, w Radomiu zapowiedź, że idzie nowe. Okazało się, że wprowadzona procedura to jeden z efektów zmian, które w Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej wprowadził nowy kierownik doktor nauk medycznych Leszek Gmyrek. Odbudowa położnictwa na Józefowie to jeden z celów, bo jeszcze niedawno w szpitalu redukowano łóżka. Dzisiaj liczba porodów już została podwojona.