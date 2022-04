Zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia na ulicy Zbrowskiego w Radomiu. Na czym będą polegały? Zobacz mapę objazdów

Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Zbrowskiego w Radomiu

Otwarty dla ruchu został fragment ulicy Zbrowskiego, między ulicami Żeromskiego a Kolberga. Roboty wodociągowe będą natomiast nadal prowadzone na odcinku między ulicami Katowicką a Lindego (od strony kościoła w kierunku ulicy Struga). Na tym fragmencie jezdnia może być zwężana lub czasowo całkowicie zamykana dla ruchu (w zależności od postępu robót). Zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów budowy i - w miarę możliwości - dojazdu do przyległych posesji.

Oznakowane objazdy w obydwu kierunkach nadal przebiegają ulicami Struga, Szklaną i boczną jezdnią Żeromskiego (wzdłuż wiaduktu) albo Struga, 25 Czerwca i Żeromskiego. Ruch lokalny jest możliwy ulicami Wodną oraz Katowicką.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic lub do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.