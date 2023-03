Znamy ceny biletów na tegoroczne pokazy Air Show w Radomiu. Taniej będzie można je kupić w Internecie

Bilety ulgowe to koszt 30 zł za osobę, niezależnie od dnia imprezy. Wejściówki w najlepszych cenach będzie można kupić w sprzedaży internetowej – bilety normalne będą wówczas tańsze o 10 zł, niż te sprzedawane w kasach w dniu pokazów. Dlatego warto będzie kupić je jak najwcześniej i najlepiej online. Organizatorzy już dziś zapowiadają niezwykłe atrakcje na niebie i ziemi, zapewniają również specjalne ceny biletów dla rodzin i bezpłatny wstęp dla dzieci do 6 lat i seniorów 75+.

XVII edycja AIR SHOW Radom 2023 poświęcona będzie 90. rocznicy udanego przelotu kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego nad Oceanem Atlantyckim. AMW jest głównym organizatorem pokazów, a za część lotniczą i wystawę statyczną sprzętu wojskowego odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ).



Zaproszenia do udziału w Air Show Radom 2023 skierowane zostały do zespołów akrobacyjnych i solistów z całego świata. Wysłano je do przedstawicieli z 34 krajów. Dotychczas swój udział wstępnie zadeklarowała blisko połowa zaproszonych uczestników – przedstawicieli z 17 państw oraz piloci maszyn pełniących służbę w ramach NATO. Ponieważ planowanie pokazów w wielu krajach odbywa się zwykle w I kwartale roku kalendarzowego, nadal prowadzone są rozmowy w sprawie potwierdzenie uczestnictwa kolejnych statków powietrznych i ekip.