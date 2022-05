Znana radomska wokalistka, Małgorzata Nowak Effathy, zaprasza na koncert "Ludzie w moim mieście"

Podczas koncertu “Ludzie w moim mieście” usłyszymy znane i premierowe ballady, które zagrają renomowani artyści: Piotr Nowakowski na piano, Łukasz Bizoń na gitarach, Malwina Jaworska na basie, Maciej Madejski na perkusji, a chórki zaśpiewa najmłodsza w zespole Kasia Niedzielska.

Ciekawie zaaranżowane nagrania są w nurcie popularnych współczesnych ballad w stylu pop, rock, bossa-nova, zabrzmią nawet elementy funk. Tytułowy, popularny już w sieci utwór nawiązuje do ostatnich trudnych społecznie dwóch lat, jednak, jak przekonuje nas pieśń: “Kiedyś skończy się ta noc i wstanie nowy dzień, znów będziemy żyć na sto, to nie sen”. I to brzmi! Jak balsam na duszę. Z pewnością usłyszymy piękną balladę “Dwa pociągi”, która wzruszająco opowiada o relacji autorki z wcześnie utraconą mamą.

Tak jak w poprzednich koncertach Małgorzaty Nowak, zabrzmi afirmacja życia i dobra, żeby naładować duchowe i psychiczne akumulatory. Jak zawsze, liczymy na piękną muzyczną i duchową atmosferę

Wstęp wolny.