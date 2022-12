Znieczulenie zewnątrzoponowe dla rodzących mam w szpitalu na Józefowie. Poród nie będzie aż tak bolesny

- Przyszłe mamy, chcąc bez bólu urodzić swoje pociechy, nie muszą wyjeżdżać z miasta – wszystko mają zapewnione w naszym Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Skorzystały z niego już pierwsze pacjentki naszego oddziału. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest bezpieczne, skuteczne, nie wpływa na długość porodu, nie zaburza jego etapów. Rodząca odczuwa parcie i może aktywnie uczestniczyć w porodzie. Znieczulenie jest finansowane przez NFZ - informuje Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie.

Kwalifikację do znieczulenia prowadzi lekarz anestezjolog. Polega na podaniu do przestrzeni kanału kręgowego, w pobliże nerwów przewodzących ból leków znieczulających. Ten sposób łagodzenia bólu porodowego pozwala na świadome przeżycie momentu narodzin dziecka, zachowanie pełnej aktywności ruchowej i świadomości podczas porodu, a co za tym idzie poród w preferowanej przez pacjentkę pozycji, właściwą współpracę z zespołem lekarzy i położnych. W analgezji regionalnej wykorzystywane są następujące metody: Ciągła analgezja zewnątrzoponowa - do przestrzeni zewnątrzoponowej (przestrzeń w obrębie kanału kręgowego) na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa wprowadzany jest przez igłę cewnik, który umożliwia podawanie w sposób ciągły lub w odstępach czasu odpowiednich dawek leków znieczulających. Po zakończeniu porodu cewnik zewnątrzoponowy jest bezboleśnie usuwany.

