Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Piękne, krótkie, śmieszne, gotowe wierszyki SMS. Życzenia na messengera. Wyślij znajomym - 15.12.2022 Mateusz Kaluga

Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. *** Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro życzy *** Już Mikołaj grzeje sanie, Czego pragniesz, niech się stanie, Każde z marzeń skrytych w głębi, Święty Dziadek może spełni. Zobacz galerię (35 zdjęć)

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne wierszyki, życzenia na święta. Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE. Wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie. Chcesz wysłać świąteczny SMS z życzeniami do znajomych lub rodziny? Życzenia na Boże Narodzenie mogą być krótkie i śmieszne albo długie i oryginalne. Wierszyk lub cytat? Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń świątecznych na 2022 rok. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość.