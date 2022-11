42. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską RAFA. Kto był na widowni? Zobacz zdjęcia

Piosenka żeglarska na festiwalu RAFA w Radomiu

Co roku brać żeglarska przyjeżdża do Radomia, aby posłuchać opowieści spod znaku morza, wiatru, wody. Tak też było w sobotni wieczór w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Publiczność zasłuchana była w piosenkach, a często dołączała do wykonawców. Zobaczcie, kto był na widowni.

Na scenie zaprezentował się zespół Kliper, a także Zespół Wokalny Klubu Marynarki Wojennej z Gdyni, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska.