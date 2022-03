Akademia Handlowa w Radomiu z koncertem "Zaśpiewajmy razem dla Ukrainy". Ruszyła też zbiórka pomocy dla uchodźców

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie rzeczy takie jak: poduszki, koce, kołdry, śpiwory, ubranka i buty dla dzieci, bielizna oraz skarpetki, sztućce, talerze, garnki, butelki do karmienia, śliniaki dla dzieci, mleka modyfikowane,, artykuły czystościowe i higieniczne np. ręczniki, mydło, szampony, żele po prysznic, pasty i szczoteczki do zębów, pampersy, kremy do pupy, oliwki, kremy nawilżające, sudocrem, podpaski, tampony, leki przeciwbólowe dla dorosłych i dzieci, środki odkażające, plastry, opatrunki oraz zabawki dla dzieci.

Lista potrzebnych rzeczy do akcji "Radom pomaga Winnicy"