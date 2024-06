Apartamenty Sedlaka - trwa budowa na Plantach w Radomiu. Jak idą prace? Zobaczcie zdjęcia i wizualizacje

Nowoczesna inwestycja w centrum Radomia

Apartamenty Sedlaka, to jak informuje inwestor nowoczesna nieruchomość mieszkaniowo-usługowa o charakterze kameralnego apartamentowca. Inwestycja realizowana jest na działce położonej w Radomiu przy ulicy Sedlaka 7 (działka nr ewidencji gruntów 20). W budynku będzie 14 apartamentów, a na parterze cztery lokale usługowe. Mieszkania mają mieć powierzchnię od 61 do 84 metrów kwadratowych, a lokale usługowe od 39 do 80. W podziemnym garażu będzie 20 miejsc parkingowych.

Lokale mieszkalne będą miały balkony z widokiem na otaczającą działkę zieleń, w tym na pobliski park. Budynek powstaje po sąsiedzku z liceum imienia Tytusa Chałubińskiego, w pobliżu jest też park Planty. Miejsce jest ciche i kameralne, ale bardzo blisko ścisłego centrum, w pobliżu są sklepy, szkoły, przedszkola. Lokalizacja będzie atutem tego miejsca.