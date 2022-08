Budowa serwisowni pociągów w Radomiu. Władze miasta chcą oddać samorządowi Mazowsza działkę za połowę wartości

W Radomiu ma powstać serwisownia pociągów Kolei Mazowieckich

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Radomia Radosław Witkowski wraz z zastępcami, sekretarzem miasta oraz skarbnikiem przedstawili projekty uchwał, które skierowano do Rady Miejskiej Radomia. Prezydent Witkowski oraz jego zastępca Jerzy Zawodnik mówili o projekcie przekazania za połowę ceny i bez przetargu działkę przy ulicy Mazowieckiego, gdzie ma powstać serwisownia Kolei Mazowieckich. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 sierpnia. - Po raz kolejny dajemy sygnał, że jesteśmy jak najbardziej zainteresowani realizacją tej inwestycji. To kilkanaście, bądź kilkadziesiąt miejsc pracy. Poza tym czekamy już na tą inwestycję 10 lat, więc warto przeciąć wszystkie dywagacje, dyskusje i umożliwić Kolejom Mazowieckim realizację tej inwestycji – powiedział prezydent Radosław Witkowski. - Ta inwestycja jest nam bardzo potrzebna. Chcemy, żeby mieszkańcy, którzy muszą dojechać do Warszawy, czy do szkoły czy do pracy mogli podróżować w komfortowych warunkach. Chcemy też pokazać, że jesteśmy dobrym partnerem dla samorządu województwa – powiedział wiceprezydent Jerzy Zawodnik.