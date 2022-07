Budromost Starachowice znów naprawia nawierzchnię na skrzyżowaniu w rejonie alei Wojska Polskiego w Radomiu

Przed skrzyżowaniem na radomskim Ustroniu ponownie pojawiły się koleiny i wykruszył się asfalt

- W miejscu, gdzie jest duży ruch ciężkich samochodów „rozszedł się” asfalt, doszło do przemieszczenia masy bitumicznej. Usterka nie jest duża. To odcinek około 8 metrów długości. Postanowiliśmy jednak nie czekać i chcemy dokonać naprawy od razu, nie powodując dużego utrudnienia w ruchu samochodu. To naprawa jednodniowa, ale myślę, że w sumie potrwa 3-4 godziny – mówi Dominik Podsiadło, prezes firmy „Budromost Starachowice”.

O ubiegłorocznej naprawie pisaliśmy w tym miejscu: