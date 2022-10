Dom Kultury Idalin w Radomiu zaprosił na otwarcie wystawy fotografii Moniki Kowalczewskiej "… , by dopełnić pejzaż". Zobacz zdjęcia

W Domu Kultury Idalin w Radomiu otwarto wystawę fotografii Moniki Kowalczewskiej "… , by dopełnić pejzaż"

O wystawie mówił Dariusz Stelmach, kierownik Galerii. Potem głos zabrała autorka, Monika Kowalczewska.

- Moje fotografie, pokazane na tej wystawie, to fotografie ludzi będących elementem świata natury. Faktycznie są dopełnieniem obrazu zespalając się z otoczeniem i miejscem, w którym żyją, pracują, odpoczywają czy tylko chwilowo przebywają.

Moja fotografia pejzażowa wyraża zdolność reagowania na otaczającą mnie rzeczywistość, jest obrazem mojej duszy, a zarazem platformą umożliwiającą prezentację wrażliwości

- mówiła autorka.

Jak dodała, pejzaż jako niewyczerpany zasób form, kształtów i barw stanowi źródło inspiracji dla jej działań fotograficznych.

- Prowadzę z nim niekończący się dialog. Jest on jakby tłem, a raczej scenografią dla obrazów powstających na matówce mojego aparatu. Czasem ma większą wagę formalną, czasem jest tylko drogą do dalszych poszukiwań. Czy to pejzaż kreuje sylwetki ludzi, czy one wzbogacają pejzaż i stają się jego integralną częścią? - pyta pani Monika.