Drapacze chmur w dzielnicy "Malczewskiego" w Radomiu. Znamy pierwsze plany, zobaczcie gdzie powstaną wysokościowce

Radomscy radni przyjęli w poniedziałek uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malczewskiego". Pomysł ten zakłada budowę tak zwanych drapaczy…

Prezydent Radomia Radosław Witkowski: W dzielnicy "Maczewskiego" nasze działki będzie mógł kupić ten kto da więcej

Prezydent Radomia Radosław Witkowski tak mówi o planach powstania city: - Chcemy uporządkować ten teren i otworzyć go na potrzeby inwestycyjne. Powiedzmy od razu, że procedura planistyczna, którą otwieramy potrwa trochę czasu, ale da przedsiębiorcom możliwość realizacji takich inwestycji. Pokazujemy potencjalnym inwestorom jakie są plany miasta do tego terenu. Nasze działki będzie mógł natomiast kupić ten kto da więcej. Zależy nam na rozwoju miasta. Wysoka zabudowa to nowe miejsca pracy, podatki i szansa na usługi, których w mieście jeszcze nie było – mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia.