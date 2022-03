Gala KSW 68 w Radomiu. W piątek w nowej hali odbyło się ważenie zawodników. Zobacz zdjęcia

Gala KSW 68 w Radomiu. W piątek w nowej hali odbyło się ważenie zawodników

Zapowiadają się spore emocje, bo wystąpi wcześniej trójka wojowników z Radomia, Patryk Kaczmarczyk, Albert Odzimkowski, Piotr Kacprzak. Patryk Kaczmarczyk w ostatnich dwóch latach poczynił ogromne postępy i w zawodowym MMA jest już utytułowaną postacią. W KSW 68 będzie walczyć z Michałem Dominem. W oktagonie zobaczymy również Alberta Odzimkowskiego. Kibice czekają na jego powrót do zwycięstw, bo wcześniej borykał się z kontuzjami, a po powrocie nie udało mu się wygrać. Powalczy z Irlandczykiem Tommy’m Quinnem. Piotr Kacprzak, z Margi Radom, powalczy podczas gali KSW 68 z Brazylijczykiem, Jose Marcosem Lima Santiago Jr.

W sobotni wieczór nowa hala Radomskiego Centrum Sportu zapełni się do ostatniego miejsca. Ponad 5 tysięcy widzów ma obejrzeć galę MMA, Konfrontację Sztuk Walki 68. W oktagonie zobaczymy aż czterech zawodników związanych z Radomiem. Zainteresowanie imprezą jest olbrzymie. W walce wieczoru o pas kategorii piórkowej powalczy Daniel Rutkowski z Salhadine Parnasse. „Rutek”, to były zapaśnik, który od kilku lat poświęca się MMA.

KARTA WALK

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (16-1-1, 2 KO, 5 Sub) vs Daniel Rutkowski (13-2 1NC, 7 KO, 1 Sub)