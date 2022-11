Groźny wypadek na osiedlu Nowa Wola Gołębiowska w Radomiu. Dwie osoby ranne po zderzeniu busa z samochodem osobowym

Dwie osoby ranne w wypadku na osiedlu Nowa Wola Gołębiowska w Radomiu

Jak poinformował nas oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, do wypadku doszło około 5.30 rano. W zdarzeniu uczestniczył bus oraz samochód osobowy. W wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły obrażenia i zostały one odwiezione do szpitala. Miejsce zabezpieczała policja oraz dwa zastępy strażackie. Ze względu na wczesną godzinę, nie było większych utrudnień.