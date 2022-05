Groźny wypadek w Radomiu. Cztery samochody zderzyły się na ulicy Kozienickiej

W czwartek przed godziną 16 na ulicy Kozienickiej w Radomiu doszło do zderzenie czterech aut.



Jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, na ulicy Kozienickiej doszło do zderzenia czterech aut na wysokości salonu samochodowego. Jedna osoba została odwieziona do szpitala przez pogotowie na badania. Trwają czynności policji na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach.



