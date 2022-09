Kiedy będzie stadion dla Radomiaka przy ulicy Struga 63? Nowe zdjęcia nie pozostawiają złudzeń

Trwa budowa stadionu dla Radomiaka

Radny Podlewski wskazuje, że do zakończenia budowy pozostało równo 100 dni. Gołym okiem jednak widać, że będzie kłopot, aby inwestycja była oddana do użytku wiosną 2023 roku. - Na cztery miesiące przed obowiązującym terminem zakończenia prac nie ma aktualnego harmonogramu prac, wykonawca pracuje w tych obszarach gdzie jest to możliwe. Ciągłe oczekiwanie na kolejne aneksy spowalnia prowadzone prace. Chyba tylko niepoprawny optymista wierzy, że termin zostanie dotrzymany. Najgorsze, że prezydent i Prezes Janduła nie mają wiedzy: kiedy stadion będzie gotowy, i ile potrzeba milionów, żeby budowę zakończyć. Nadzór MOSiRu i prezydenta Radosława Witkowskiego nad tą budową to kpina z kibiców i mieszkańców Radomia. Koszty ponosimy wszyscy - uważa Łukasz Podlewski.