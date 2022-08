Kolejne jednokierunkowe ulice i Tempo 30 na Plantach w Radomiu. Miasto chce zmian w organizacji ruchu. Ruszają konsultacje

Jednokierunkowe ulice i strefa Tempo30 na osiedlu Planty w Radomiu? Miasto rusza z konsultacjami propozycji

Jak informuje Urząd Miejski w Radomiu proponowane nowe rozwiązania dotyczą części osiedla Planty, pomiędzy ulicami: Kościuszki, Dowkontta, Poniatowskiego, Traugutta, i Narutowicza.

– Planty to osiedle pełne wąskich uliczek. Było budowane w czasach, kiedy ruch samochodów niewielki. Na części osiedla już obowiązuje ruch jednokierunkowy, ale chcemy to rozwiązanie rozszerzyć o kolejne ulice. Proponujemy także wprowadzenie w tym rejonie strefy Tempo 30. Z kolei obszar pomiędzy ulicami Planty, Kościuszki, Dowkontta, Poniatowskiego, Traugutta chcemy objąć strefą ruchu lub strefą zamieszkania – mówi Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia.

Strefa Tempo30 od kilku lat funkcjonuje w części centrum Radomia. Na ulicach, na których ją wprowadzono obowiązuje między innymi ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. We wspomnianych strefach ruszy, czy zamieszkania też obowiązują ograniczenia prędkości wynikające z kodeksu drogowego, regulują one też kwestie parkowania czy pierwszeństwa dla pieszych.