Kolejne opóźnienia przy budowie stadionu dla Radomiaka Radom? Radni informują o aneksach i rosnących kosztach (TRANSMISJA Z SESJI)

Opóźnienia, serial aneksów, brak projektów i rosnące koszty budowy stadionu dla Radomiaka

- Kolejny raz muszę mówić to co Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przemilcza. Nie wiem czemu co innego słyszymy na komisjach rady, a co innego na sesjach. Może chodzi o to, aby nie dowiedzieli się mieszkańcy, albo kibice. No więc powiedzmy to wprost. Podczas komisji wykonawca stadionu oznajmił, że stadionu w terminie nie będzie – mówił podczas sesji Łukasz Podlewski. Dodał, że wiosną będzie też bardzo ciężko, aby Radomiak tam zagrał.

Zobacz najnowsze zdjęcia z budowy stadionu: