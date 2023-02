Kolumbarium na cmentarzu komunalnym na Firleju w Radomiu ma być gotowe wiosną. Ile będzie kosztował pochówek?

Kolumbarium na cmentarzu komunalnym na Firleju w Radomiu ma być gotowe wiosną

Główne prace konstrukcyjne już się zakończyły, ale prace trwają jeszcze wokół kolumbarium. Tam jest jeszcze co robić. na koniec, wiosną mają być sadzone rośliny. Ale nie ma jeszcze między chodników, nie wszystkie nisze są zabezpieczone. Budowa zaczęła się w 2021 roku i wszystko miało być gotowe w zeszłym roku. Ale się nie udało. Urząd Miejski, bo to na zlecenie miasta kolumbarium jest budowane, podpisał aneks do umowy z wykonawcą. Nowy termin na realizację zadania upływa z końcem kwietnia.

