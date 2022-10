Koncert Gregorian Grace w Radomiu - od czasów średniowiecznych do popkultury

Koncert Gregorian Grace w Radomiu

Gregorian Grace po serii koncertów w Niemczech, Danii i Holandii wracają do Polski, aby przenieść słuchaczy w świat chorału gregoriańskiego swoim unikalnym brzmieniem. Wsłuchując się w tę piękną harmonię dźwięków będzie można podziwiać starodawne melodie oraz harmonię współbrzmienia różnych wyznań.

Obok oryginalnej muzyki średniowiecza zaprezentowane zostaną światowe hity pop, blues i rock, takie jak Ameno (Era), Hallelujah (Leonard Cohen), Sound of Silence (Simon&Garfinkel), Kno-cking on Heaven’s Door (Bob Dylan), które w połączeniu z mistycznym śpiewem gregoriańskim staną się tego wieczoru prawdziwymi dziełami sztuki!

Wyobraźnię widzów pobudzą dodatkowo elektroniczne efekty świetlno-dźwiękowe oraz wirtuozowskie improwizacje instrumentów live.

Koncert Gregorian Grace to niepowtarzalna okazja do tego, aby zanurzyć się w gregoriańskiej delikatności brzmienia i odkryć znaną już muzykę na nowo. To po prostu trzeba przeżyć! Dziewięcioosobowy zespół Gregorian Grace wystąpił już w wielu miastach na terenie Niemiec. W każdym z nich widownia wypełniona była po brzegi. Teraz przyszedł czas na Polskę. Grupa zawita w kilku polskich miastach, gdzie da koncerty w renomowanych salach koncertowych. Bilety do nabycia na: kupbilecik.pl