Koncert zespołu Nocny Kochanek 21 października w Radomiu. Trasa „O jeden koncert za daleko”

Zespół Nocny Kochanek, który tworzą muzycy ze Skarżyska-Kamiennej, jest dziś jedną z najpopularniejszych grup w Polsce. Z czterech wydanych płyt dwie zdobyły status platynowych, jedna - złotej. Od dziś dostępna jest piąta. Teledysk do tytułowego utworu "O jeden most za daleko" nagrywano w Skarżysku - Kamiennej, głośno było o scenie, w której prawie nadzy muzycy jeżdżą na elektrycznych hulajnogach przed Miejskim Centrum Kultury. W ostatnim czasie Nocny Kochanek występował na festiwalu Top of The Top w Operze Leśnej w Sopocie, w Mrągowie na koncercie zorganizowanym z okazji 25 - lecia zespołu Ich Troje i w Tauron Arenie w Krakowie u boku popularnego szwedzkiego zespołu Sabaton.

W piątek 23 września odbyła się premiera najnowszej płyty zespołu Nocny Kochanek "O Jeden Most za Daleko”. - To płyta eklektyczna, będąca szerokim przekrojem muzyki rockowo-metalowej, od akustycznych rockowych klimatów w stylu Boston, poprzez rock and rolla à la Van Halen, klasykę typową dla Iron Maiden i Judas Priest, po bardziej agresywne granie spod znaku Iced Earth czy Metalliki. Tematyka tekstów typowa dla Nocnego Kochanka: miłość. Ciekawostką jest „Numer z Banjo”, w którym pierwsze skrzypce gra… banjo - napisali o najnowszym krążku muzycy.