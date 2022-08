Luksus, przepych i szyk. Oto TOP 20 najdroższych mieszkań w Radomiu. Są warte swojej ceny? Zobacz

Zobacz galerię najdroższych mieszkań w Radomiu. Czy są warte swojej ceny?

W Radomiu do kupienia jest wiele pięknych mieszkań, które mają luksusowe wnętrza. Ma to jednak swoją cenę. Trzeba mieć przynajmniej pół miliona złotych, aby móc marzyć o mieszkaniu o wysokim standardzie. Z serwisu otodom.pl wybraliśmy 20 najdroższych mieszkań, jakie są do kupienia w naszym mieście. Zobaczcie, jak się prezentują.