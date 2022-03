Najtańsze mieszkania na sprzedaż w Radomiu. Nawet za 200 tysięcy złotych i mniej! To możliwe [TOP 15] Redakcja

Czy 200 tysięcy złotych to wystarczająco dużo, aby kupić mieszkanie w Radomiu? Oczywiście nie możemy liczyć, że w tej cenie trafi się nam nowe lub dopiero co wyremontowane mieszkanie (chociaż zdarzają się i takie). Ale jeśli nie boimy się remontu, to za niewielkie pieniądze możemy stać się właścicielami własnego mieszkanie. Oferty pochodzą z serwisu OTODOM.PL