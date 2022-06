Napastnik Karol Angielski odejdzie z ekstraklasowego Radomiaka Radom. Kierunek Arabia Saudyjska

Sensacyjny transfer Karola Angielskiego, piłkarza Radomiaka Radom. Popularny Anglik na celowniku New England Revolution

- Jest ostatnio bardzo dużo szumu medialnego wokół Karola Angielskiego. Nie ma jednak żadnych konkretów, nie ma w klubie żadnego zapytania, żadnej oferty w sprawie transferu. Doszły jednak do klubu informacje, że jeden z klubów w Arabii Saudyjskiej jest zainteresowany Karolem. Gdy się pojawi konkretna oferta, będziemy ją bardzo poważnie rozważać - mówią w Radomiaku Radom.

Zdobył 18 bramek

Karol Angielski okazał się najskuteczniejszym Polakiem w zakończonym sezonie PKO Ekstraklasy. Zdobył 18 bramek z czego połowę z rzutów karnych. To jego hat-trick przesądził o spadku Wisły Kraków do 1 ligi i zarazem utrzymaniu się Śląska Wrocław.

Wbrew "światowemu" nazwisku 26-latek nigdy nie miał okazji zagrać poza Polską. Dla beniaminka rozegrał dwa ostatnie sezony. Nieźle wypadł też na zapleczu, ponieważ strzelił 13 goli.

Za Karola Angielskiego trzeba zapłacić. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca przyszłego roku.