Niedzielne morsowanie w zalewie na radomskich Borkach. Nie brakowało chętnych do kąpieli. Zobaczcie zdjęcia

Niedzielne morsowanie na radomskich Borkach

Temperatura powietrza znacznie przekraczająca zero stopni oraz praktycznie bezwietrzna pogoda sprawiła, że wejście do wody nie było aż tak heroicznym wyzwaniem, jak w niektóre styczniowe czy grudniowe niedziele.

Jak zwykle bezpieczeństwa strzegli doświadczeni ratownicy wodni. Morsy kąpią się blisko pomostu, gdzie głębokość wody nie jest duża. Do radomskich morsów przystępują nowe osoby, zapewne przemawia do nich argumentacja, że kąpiel w lodowatej wodzie to samo zdrowie. Przede wszystkim jest to bardzo czyta woda, bo w niskich temperaturach nie rozwijają się bakterie.