Norbert Chrząstek, najlepszy radomski sędzia, z szansami na sukces. Opowiedział nam o swojej karierze

CORE to centralny program szkolenia sędziów, organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. To już dziewiąta edycja. Są to dwa zgrupowania sześciodniowe, na którym uczestnicy poddawani będą testom medycznym, sprawnościowych. Poprowadzą mecze, będą one nagrywane, analizowane i oceniane przez ekspertów. To już dziewiąta edycja, ale po raz pierwszy w CORE uczestniczyć będzie sędzia z Radomia.