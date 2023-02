Nowy sklep Dr Materac w Radomiu już otwarty. Zobaczcie na zdjęciach, co można tu kupić

Dr Materac w Radomiu – otworzył się nowy sklep w mieście

- Unikanie światła sztucznego przed snem, dobrze przewietrzona sypialnia - oczywiście to wszystko wpływa na komfort przespanej nocy. Jednak duży wpływ na jakość naszego snu ma odpowiedni materac. A takie są u nas – usłyszeliśmy od pracowników nowo otwartego salonu Dr Materac w Radomiu.

Nowy sklep oferuje to, czego raczej nie było w Radomiu w tak dużej ilości, w jednym miejscu - chodzi o wyposażenie łóżek w odpowiednie materace. Choć takie są do kupienia choćby w sklepach meblowych, to jednak tam oferta jest skromniejsza.

Jak twierdzą specjaliści, wygoda, odpowiednio dopasowany materac, stanowią podstawę dbania o zdrowy i jakościowo dobry sen. Dlatego trzeba dobrać odpowiedni materac, biorąc pod uwagę takie aspekty jak na przykład problem z kręgosłupem, wzrost, waga człowieka, czy chociażby to, w jakiej pozycji śpimy.