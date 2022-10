Od początku roku ciepło sieciowe w Radomiu zdrożało o 36 procent. Prawdopodobnie będą następne podwyżki

W Radomiu coraz droższe ciepło sieciowe

Ceny energii cieplnej w Radomiu i sytuacja finansowa spółki Radpec była jednym z tematów poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Radomia.

- Nasza branża ściśle związana jest przecież z kosztami węgla i energii elektrycznej. W tamtym roku branża przeżywała duże kłopoty związane z kosztami emisji dwutlenku węgla – rosnącymi opłatami za zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla – mówił podczas sesji prezes Radpecu Tomasz Nita. - Już w tamtym roku był wzrost tych opłat z 30 euro do nawet 90 euro. To spowodowało, że nasza spółka, która musi kupić tych uprawnień nawet 200 tysięcy musiała wydać o 500 procent więcej niż rok wcześniej, czyli w 2020. Koszt wzrósł z 13 milionów do 67 milionów złotych - poinformował prezes. Zwrócił uwagę, że pieniądze te najczęściej trafiają do rządu polskiego, bo rząd sprzedaje takie uprawnienia. Stwierdził, że rząd Polski zarobi na tym w ostatnich latach 50 miliardów złotych. Dodał, że tylko połowę tych kosztów spółka „włożyła” w taryfę dla odbiorców, a resztę wzięła na siebie. To spowodowało, że spółka weszła w nowy rok z trudniejszą sytuacją finansową. W tym roku koszty uprawnień wzrosły nawet do 100 euro.