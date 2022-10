Nie będzie podwyżek cen biletów autobusowych oraz za parkowanie w płatnej strefie w Radomiu. Nie będzie też podnoszona opłata za żłobek Izabela Kozakiewicz

Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały o podwyżce biletów komunikacji miejskiej w Radomiu. Po głosowaniu prezydent zdjął z porządku obrad kolejne uchwały o zwiększeniu opłat za pobyt dzieci w miejskich żłobkach, ale też wzrost cen za parkowanie w strefie w śródmieściu Radomia. - Podjęliście polityczną decyzję, a ja na to nie mam ochoty - argumentował Radosław Witkowski, prezydent Radomia. I zapowiedział, że do tematu radni będą musieli wrócić i to w niedalekiej przyszłości.