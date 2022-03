Ogromne kolejki przed urzędem w Radomiu. Trwa rejestracja Ukraińców Zabrakło numerków dla uchodźców. Zobaczcie zdjęcia

Ogromne kolejki przed urzędem w Radomiu. Trwa rejestracja Ukraińców. Zabrakło numerków dla uchodźców

Od środy, 16 marca, w urzędach gmin w całej Polsce uchodźcy z Ukrainy będą mogli rejestrować się i otrzymywać numer PESEL. W Radomiu maja powstać dodatkowe mobilne punkty obsługi. Również od tego dnia w urzędach gmin mieszkańcy regionu, którzy przyjęli uchodźców do własnych domów, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu.

Ukraińcy mają otrzymać pełne wsparcie od dnia, w którym przekroczyli granicę. Data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymaną pomoc, dlatego nie trzeba tego robić już pierwszego dnia. Uchodźcy powinni się zgłaszać do urzędów gmin, w których zamieszkali. Tam od środy 16 marca będą mogli otrzymać tymczasowy numer PESEL uprawniający do wszelkich świadczeń i dający dostęp do systemu opieki zdrowotnej.