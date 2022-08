Ostatni "Sierpień ze Zbyszkiem Cybulskim". Pokaz filmu "Giuseppe w Warszawie" w Łaźni w Radomiu

Tym razem zobaczymy Zbyszka Cybulskiego w filmie "Giuseppe w Warszawie".

W trakcie drugiej wojny światowej do okupowanej Warszawy przybywa Giuseppe Santucci, powrót z frontu na wakacje nie miał się zatrzymać w stolicy. Ostatecznie to tu Włoch poszukuje swoich towarzyszy broni. Niebawem... odkryje, że sprawnie ktoś pozbawił go broni. O to zdarzenie posądza Marię, którą odwiedza w stolicy... i pozostaje już w jej domu! Aby zdobyć jej serce, postanawia okraść niemieckiego oficera.

To polski film komediowy z 1964 w reżyserii Stanisława Lenartowicza. W lutym 2021 roku, nakładem GAD Records ukazała się ścieżka dźwiękowa do filmu.

