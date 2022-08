Piknik Lotniczy w Radomiu. Będzie zwiększona częstotliwość kursowania autobusów miejskich. Zobaczcie szczegóły

Dojazd na Piknik Lotniczy w Radomiu autobusami linii 5, 14 i 21 w sobotę 27 sierpnia

Linia 5

Autobusy będą kursowały stałą trasą od pętli Pruszaków do ulicy Lubelskiej, a następnie obecnie obowiązującym w rejonie Sadkowa objazdem, to znaczy aleją Wojska Polskiego, zawracanie na rondzie przy lotnisku i ponownie aleją Wojska Polskiego do przystanku Wojska Polskiego / Lubelska 08, na którym będą odbywały się rozkładowe postoje (powrót w kierunku centrum miasta od przystanku Wojska Polskiego / Lubelska 08 bezpośrednio w ulicę Lubelską).

Linia 14

Autobusy będą jeździć stałą trasą od tymczasowej pętli Wierzbicka / Warsztatowa (lub Potkanów / Stalowa) do ulicy Kaszubskiej, a następnie prosto ulicą Lubelską do alei Wojska Polskiego (w godzinach około 9:00-16:00 nie będą one obsługiwać ulic Małęczyńskiej, Wrocławskiej i Chorzowskiej w Radomiu, a także miejscowości Natolin i Sadków; przed godziną 9:00 i po 16:00 nie będzie zmian na tym odcinku). Dalej autobusy pojadą obecnie obowiązującym w rejonie Sadkowa objazdem, to znaczy aleją Wojska Polskiego, zawracanie na rondzie przy lotnisku i ponownie aleją Wojska Polskiego do przystanku Wojska Polskiego / Lubelska 08, na którym będą odbywały się rozkładowe postoje (powrót stamtąd w kierunku centrum miasta: od przystanku Wojska Polskiego / Lubelska 08 bezpośrednio w ulicę Lubelską i również z pominięciem ulic Chorzowskiej, Wrocławskiej i Małęczyńskiej - prosto przez Lubelską do Kochanowskiego).